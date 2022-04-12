В Госдуме предложили запретить доступ к YouTube в России на десять лет

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что доступ к видеохостингу YouTube в России необходимо законодательно запретить минимум на десять лет. Свою инициативу народный избранник озвучил в интервью РИА Новости. Он назвал поведение компании цензурой и нарушением прав и свобод.

Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы, — сказал Черняк .

По мнению депутата, блокировку канала «Дума ТВ» на данной платформе можно оценить как цензуру и «провокационное нарушение прав и свобод». По сути, это монополия на продвижение информации, подчеркнул Черняк..

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, ранее заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».