В Госдуме опровергли заявление Борреля об агрессии России

https://static.news.ru/photo/a529dc6e-92ca-11eb-b870-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель и Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором он назвал «агрессией» решение России выслать немецкого, польского и шведского дипломатов за участие в незаконных акциях 23 января. Депутат назвал это решение совершенно оправданным.

Никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию, — пояснил RT Морозов.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях. «Такого рода действия с их стороны» во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали неприемлемыми и не соответствующими дипломатическому статусу.

Как писал NEWS.ru, агрессией назвал решение РФ выслать из страны трёх европейских дипломатов, участвовавших в не согласованных с властями акциях протеста, Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии прибыл в Москву 4 февраля и на следующий день стало известно о высылке дипломатов. Как отметил Боррель, в этой ситуации он «столкнулся с агрессией». Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи, подчеркнул политик.

Несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31-го числа того же месяца. После них было возбуждено несколько уголовных дел.