В Госдуме оценили слова Климкина о Дне Победы

https://static.news.ru/photo/98a968ec-9384-11ea-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова экс-министр иностранных дел Украины Павла Климкина о Дне Победы могут попасть в «энциклопедию фальсификации истории». Такое мнение высказала член комитета ГД по международным делам Елена Панина.

Ранее Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацистской Германией.

Климкин сделал редкое по своему цинизму и откровенности заявление, которое можно было бы занести в «энциклопедию фальсификации истории», — отметила Панина.

По её словам, Климкин пытается обесценить победу над фашизмом как одно из важнейших событий в истории человечества. Кроме того, украинский политик открыто призывает вести с РФ «историческую войну», сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о Дне Победы.