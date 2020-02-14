Хайко Маас Хайко Маас Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Для полноценного обновления отношений России и Германии российской стороне необходимо обеспечить реализацию Минских договорённостей по Украине, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе встречи с представителями деловых кругов обеих стран.

Он также отметил, что немецкие власти готовы к диалогу с новым правительством РФ по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий.

Ранее NEWS.ru писал, что министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили с представителями деловых кругов обеих стран повестку дня. Мероприятие прошло в закрытом для журналистов режиме. В переговорах приняли участие около 40 бизнесменов. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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