https://static.news.ru/photo/a833b5c6-4fdf-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Для полноценного обновления отношений России и Германии российской стороне необходимо обеспечить реализацию Минских договорённостей по Украине, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе встречи с представителями деловых кругов обеих стран.

Он также отметил, что немецкие власти готовы к диалогу с новым правительством РФ по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий.

Economic relations can build bridges, says FM @HeikoMaas at meeting with - business representatives. Want to intensify dialogue with new government, f.e. on renewable energies/digitalization. For comprehensive renewal of relations implementation of Minsk remains prerequisite. pic.twitter.com/tJZ1Evm2rP — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 15, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили с представителями деловых кругов обеих стран повестку дня. Мероприятие прошло в закрытом для журналистов режиме. В переговорах приняли участие около 40 бизнесменов. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.