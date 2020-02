Он также отметил, что немецкие власти готовы к диалогу с новым правительством РФ по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий.

Economic relations can build bridges, says FM @HeikoMaas at meeting with - business representatives. Want to intensify dialogue with new government, f.e. on renewable energies/digitalization. For comprehensive renewal of relations implementation of Minsk remains prerequisite. pic.twitter.com/tJZ1Evm2rP