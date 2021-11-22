«Успокоит и защитит»: от Путина ждут отмены QR-кодов

Контроль QR-кодов о вакцинации от COVID-19 планируется ввести по всей России в декабре. Это решение уже превратилось в «красную тряпку» для непривитых россиян, а в будущем станет источником убытков для бизнеса. Как считают источники NEWS.ru, QR-кодирование может быть свёрнуто из-за недовольства населения, и в таком случае в роли «народного спасителя» выступит лично глава государства. Владимир Путин обозначит свою позицию по готовящимся ограничениям в ходе запланированной на середину декабря большой пресс-конференции. По мнению экспертов, обсуждается два возможных сценария развития событий. Согласно одному из них, Путин может «обнулить» драконовские меры, списав их на «перегибы на местах».

Слово за Кремлём

Грядущее введение проверок QR-кодов в общественных местах и на транспорте по всей стране стало без преувеличения темой № 1 в общественно-политической повестке. Социологические замеры показывают стойкое непринятие гражданами жёстких антиковидных мер. Борьба властей с коронавирусом, похоже, уже переплюнула по уровню негатива пенсионную реформу.

Один из депутатов Госдумы, пожелавший сохранить инкогнито, объяснил NEWS.ru, что именно с нарастающими протестными настроениями связано недавнее решение парламента направить для обсуждения в регионы законопроекты о введении QR-кодов.

Во-первых, парламенту не с руки становиться Бабой-ягой, которая принимает подготовленные правительством законопроекты. Во-вторых, проблема откладывается на месяц, за это время накал страстей, вероятно, будет несколько сбит. В-третьих, есть шанс, что проблема как-то сама собой рассосётся — например, нынешняя волна эпидемии пойдёт на спад, — говорит собеседник.

С пенсионной реформой сложившуюся ситуацию сравнивают многие. Однако ключевой особенностью проблемы с QR-кодами является то, что планами властей недовольны не только граждане, но и бизнес: именно предприниматели несут значительные убытки от антикоронавирусных ограничений. Исследования уже демонстрируют высокие темпы уничтожения бизнеса в регионах — из-за понесённых потерь некоторые уже не вернутся на рынок никогда. Естественно, это сказывается и на обеспечении людей рабочими местами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Близкий к Кремлю политолог напомнил в беседе с NEWS.ru, что федеральные власти сконструировали ситуацию таким образом, что все ограничения вводятся руководством регионов: где-то они жёстче, где-то — слабее. Так же планируется поступить и с контролем QR-кодов. Поэтому пока львиная доля негатива проецируется на губернаторов. Но такая ситуация не может сохраняться слишком долго. Эксперт уверен, что если Кремль не скажет своё слово, население убедится в том, что весь массив ограничений, которые так ухудшают жизнь, дело рук федеральной власти.

Именно поэтому в декабре выпадает уникальная возможность коренным образом переломить ситуацию — показать, что верховная власть понимает страхи, негодование и протестные настроения россиян, — говорит политолог.

По данным NEWS.ru, «освободителем» россиян от «QR-ига» может выступить лично глава государства. Но в любом случае окончательное решение будет приниматься властями уже в декабре по итогам очередных социологических замеров. Как полагают опрошенные NEWS.ru эксперты, сейчас обсуждается два сценария. Один их них — радикальный, второй — умеренный.

Два сценария

Сложность ситуации вокруг QR-кодов подразумевает вмешательство Владимира Путина, считает глава аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. По его словам, именно президент сегодня остаётся для россиян гарантом соблюдения их прав. Благодаря позиции главы государства вакцинация остаётся в России добровольной, у граждан ещё остаётся пусть и узкое, но поле для манёвра. Можно только представить, как начали бы выкручивать руки чиновники рядовым гражданам, если бы Путин хоть раз поддержал обязательную вакцинацию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умеренный сценарий заключается в том, что президент, будучи человеком, ориентированным на консервативный электорат, остановит особо ретивых чиновников, выступающих за жёсткие меры, указал в разговоре с NEWS.ru Игнатовский.

Вполне возможно, что Путин, прекрасно понимающий, что далеко не все готовы к столь резким переменам, осадит исполнителей. Например, пролонгирует период перехода к QR-кодам. Очевидно, что от нововведений не откажутся, но процесс их внедрения окажется куда более размеренным, нежели планировалось, — говорит эксперт.

Игнатовский уверен, что глава государства выступит, в частности, против введения QR-кодов в железнодорожном и авиатранспорте, что ранее инициировало правительство. Как резюмировал политолог, ключевой задачей президента станет «успокоить и защитить граждан».

Заявления о полном отказе от контроля QR-кодов из уст главы государства ждать не стоит, отмечает в свою очередь президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. По его мнению, наиболее вероятно, что президент призовёт власти разумно применять ограничения, быть внимательными к просьбам жителей, помнить об ответственности, а также вводить меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния дел на территории.

Впрочем, в кулуарах обсуждают и второй сценарий возможного развития событий — куда более радикальный. Он может быть реализован в том случае, если в ближайшие три недели QR-истерия не закончится, а напротив, продолжит набирать обороты. К слову, пока именно так и происходит: в суды поступают иски о незаконности вводимых ограничений, люди в регионах выходят на протестные акции, создаются петиции с требованием отменить ограничения. Масла в огонь добавляет и очевидное отсутствие монолитной позиции внутри самой власти: системные коммунисты раскачивают лодку, называя внедрение QR-кодов фашизмом и сегрегацией, а председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вполне прозрачно указал на риск вторжения в сферу прав человека при пандемии.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поэтому глава государства вполне может пойти и с других козырей — например, объявив об избыточности столь жёстких ограничений. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что, по данным NEWS.ru, представители силового блока, как ни странно, выступают против дальнейших ужесточений мер против коронавируса. Связывают это с тем, что у силовиков нет нужды выстраивать «цифровой концлагерь», чем противники QR-кодов активно пугают россиян, так как весь необходимый инструментарий у спецслужб уже имеется. В нынешних условиях рост протестных настроений в обществе представляется, по мнению специалистов, куда более серьёзной угрозой.

Данный сценарий более чем реален. Он целиком укладывается в реализуемую концепцию персонификации политических и управленческих решений в государстве. Первое лицо всегда должно говорить вещи, которые будут максимально приятны абсолютному большинству граждан, — пояснила NEWS.ru политолог Алина Жестовская.

Она напомнила, что по схожей схеме развивалась история с недопустимостью принудительной вакцинации и введением нерабочих дней.

В любом случае федеральная власть располагает набором возможных сценариев, не наносящих ей репутационного ущерба. Крайними в случае серьёзных проблем с недовольством граждан окажутся губернаторы и даже ретивые санитарные врачи: история про «плохих бояр» актуальна сегодня как никогда.