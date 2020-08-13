Уровень доверия россиян Путину снизился

https://static.news.ru/photo/d5150970-de08-11ea-ba06-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президенту Владимиру Путину доверяют всё меньше россиян. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, который провели специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как следует из данных исследования, доверие главе государства выразили 55% россиян, это самый низкий показатель в текущем году. В начале августа он составлял 56%, а в конце июня утвердительный ответ давали 61% респондентов, опрошенных ФОМ.

Как следует из новых результатов, скорее не доверяют Путину 34% (на старте августа их было 32%, а в июне — 29%), ещё 11% затруднились ответить.

При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своём посту, обратного мнения придерживается 27%, а 15% не определились с оценкой деятельности главы государства.

Что касается оценки работы правительства, то 37% опрошенных оценивают её скорее хорошо, 46% — скорее плохо, ещё 17% затруднились ответить. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина хорошей назвали 44%, а плохой — 19%, но 37% воздержались от ответа.

Кроме того, если бы выборы в Государственную думу прошли в ближайшее воскресенье, то 30% россиян проголосовали бы за партию «Единая Россия», 11% поддержали бы КПРФ, 11% — ЛДПР, 5% — «Справедливую Россию», 14% отдали бы голос за другую партию, а 9% — вообще не пошли бы на выборы.

Всероссийский опрос проводился 7–9 августа по телефону среди четырёх тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Ранее NEWS.ru писал, что «Левада-Центр» обнародовал ещё более низкие показатели. Согласно данным этого социологического агентства, рейтинг доверия Путину в июле упал до 23%, это минимальный показатель за 2,5 года.