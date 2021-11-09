Украина собралась закрыть границы с Белоруссией

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Мигранты на белорусско-польской границе могут стать «орудием оккупации» России, об этом заявил лидер украинской националистической партии «Свобода», экс-депутат Верховной Рады Олег Тягнибок. Политик предложил закрыть границу с Белоруссией. Соответствующий пост появился на официальной странице бывшего нардепа в Facebook.

Действовать нужно сразу и всесторонне. Закрыть границу. Усилить военную оборону. Ввести режим ЧП на прилегающих территориях. Требуйте реальной защиты и помощи от международных партнёров. Нельзя терять время, иначе завтра может быть поздно, — заявил Тягнибок.

По мнению националиста, 12 пропускных пунктов на украинско-белорусской границе «могут стать точками вторжения» мигрантов как инструмент «гибридной войны» России.

Ранее британское издание The Telegraph обвинило президента России Владимира Путина в новой «низости» из-за кризиса на белорусско-польской границе с участием беженцев. В новой статье сказано, что российский лидер ведёт гибридную войну против Европейского союза.

Авторы статьи отметили, что Путин знает, на «какие рычаги давить», чтобы дестабилизировать обстановку в Европе.