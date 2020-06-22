Украина намерена и дальше продолжать разрывать соглашения с Россией

https://static.news.ru/photo/0f6bccdc-b4b3-11ea-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Киев планирует продолжить расторгать двусторонние соглашения с Москвой. В настоящее время проводится ревизия этих документов. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь.

До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остаётся в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться, — заявил министр в интервью агентству «Укринформ».

Политик считает, что в вопросе разрыва соглашений необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было возможности двояко трактовать документы. Он подчеркнул, что Киев не делает «радикально-эмоциональных» шагов, чтобы не навредить проживающим в России украинцам.

Бондарь напомнил, что между странами действуют дипломатические отношения, дипломатическое представительство Украины функционирует в России, и граждане Украины могли обращаться туда в период пандемии коронавируса.

Политик подчеркнул, что если отменить все соглашения с Россией, тогда возникнет патовая ситуация по защите интересов украинских граждан на территории РФ. Бондарь напомнил, что между Москвой и Киевом действует «договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя». По его словам, министерства и ведомства Украины хотят оставить минимальное количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором». Украинские власти считают, что Россия является стороной конфликта в Донбассе и вмешивается в дела Киева. После этого Киев в одностороннем порядке разорвал ряд документов с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией.

NEWS.ru писал, что руководитель политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа —За жизнь» Виктор Медведчук сравнил правление нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с его предшественником Петром Порошенко. Медведчук полагает, что в стране идёт не второй год правления Зеленского, а седьмой год правления Порошенко. Политик напомнил, что действующий президент страны не выполнил ни одного предвыборного обещания, а жизнь украинцев не изменилась, оставшись на уровне времён правления Порошенко.