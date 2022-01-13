Турчак рассказал об исключении нарушителей этики из ЕР

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, сколько людей были исключены из партии за нарушение этики в 2021 году. Федеральная комиссия по этике рассмотрела около 30 инцидентов, связанных с неподобающим поведением членов ЕР, пишут «Известия».

В половине рассмотренных случаев нарушители были исключены из партии.

В конце 2021 года года наш коллега, глава муниципалитета, позволил себе устроить празднование в те дни, когда был объявлен траур по погибшим шахтёрам. Это за гранью человеческих принципов, морали, понимания ситуации. Естественно, он был исключён из партии. И это инцидент федерального уровня, — привёл пример политик.

При этом, отметил Турчак, речь вовсе не идёт о «чистке рядов» и никакого плана «по валу» в партии нет. Но «Единая Россия» является самой крупной политической силой в стране с самой большой разветвлённой сетью региональных отделений. Поэтому и инцидентов с партийцами в ней больше.

Комиссия по этике была создана несколько лет назад для рассмотрения подобных инцидентов в партии. Они разбираются как на федеральном, так и региональном уровнях.

Есть запрос на справедливость. Этот запрос есть в обществе, есть у людей, есть у нас, внутри партии, — пояснил секретарь Генсовета.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров произнёс нецензурное слово во время прямой линии с жителями региона. Речь шла о решении проблемы транспортной доступности. Бочаров дал понять, что это незначительная проблема и ему понятно, как её можно решить.