Волгоградский губернатор перешёл на мат в прямом эфире
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:22, 16 декабря 2021
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Глава Волгоградской области Андрей Бочаров произнёс нецензурное слово во время прямой линии с жителями региона. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал издания URA.RU. Речь шла о решении проблемы транспортной доступности. Бочаров дал понять, что это незначительная проблема и ему понятно, как её можно решить.
Несмотря на эти сложности, я считаю это одним из самых первостепеннейших...перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая - понимаем. Я думаю с Владимиром Васильевичем [Марченко, мэр Волгограда] мы эту задачу решим, эта задача... ***, понятно, как её решать, — высказался Бочаров.
Ранее стало известно, что комиссия Совета судей России по этике запретила судьям использовать нецензурные выражения в официальных документах. В случаях, когда необходимо копировать фрагменты текстов исковых заявлений или возражений сторон с бранными словами, судьям предлагается использовать пропуски или заменять их символами.