Волгоградский губернатор перешёл на мат в прямом эфире

На пост министра культуры Крыма назначили Татьяну Манежину, она работала в ведомстве с 2011 года, в 2017 году она стала первым заместителем министра культуры полуострова. После ареста экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской по делу о получении взятки Татьяна Манежина была назначена временно исполняющей обязанности министра культуры Крыма, пишет «МК в Крыму».

На пост министра культуры Крыма назначили Татьяну Манежину, она работала в ведомстве с 2011 года, в 2017 году она стала первым заместителем министра культуры полуострова. После ареста экс-министра культуры Крыма...