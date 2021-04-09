«Трудные времена»: в Совфеде рассказали об отношениях с США

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В отношениях России и Соединённых Штатов наступили трудные времена, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, Москва готова к равноправному взаимодействию с Вашингтоном.

Намёки Вашингтона на «трудные времена» в отношениях с Россией нас не пугают. Эти времена уже наступили. Позиция наша прежняя: мы готовы к равноправному взаимодействию и сотрудничеству в тех сферах, которые отвечают нашим интересам и интересам всего мира, разумеется, когда к этому будут готовы и в Вашингтоне, — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Политик отметил, что погружению в малопонятные стороны взаимоотношений двух стран могут помочь встречи с послами в ключевых государствах.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти готовы к худшим сценариям во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами. Так он прокомментировал информацию о возможном введении новых санкций.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении российских властей, а также возможность высылки дипломатов, сотрудничающих с разведкой РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники — ненадёжные партнёры и Россия не может полагаться на их настроения в ключевых для жизнеобеспечения государства областях. Он отметил, что у Москвы нет доверия к заявлениям со стороны Вашингтона о желании выстраивать предсказуемые двусторонние отношения.