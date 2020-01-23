В ближайшее время в Государственную думу будет внесён законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подкуп третейских судей. Как пояснил NEWS.ru автор инициативы член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, разработка документа связана с требованиями международного антикоррупционного законодательства и направлена на пресечение попыток повлиять на решение арбитра через взятку. В Верховном суде и правительстве РФ на проект закона подготовлены положительные отзывы. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, отмечают, что третейские судьи (арбитры) не входят в систему судебной власти и не относятся ни к госслужащим, ни к должностным лицам коммерческих организаций, а значит и привлечь их к ответственности за коррупционные преступления крайне сложно.

Риск злоупотребления

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что «отсутствие уголовной ответственности третейских судей за злоупотребление своими полномочиями и получение незаконного вознаграждения существенно увеличивает риск коррупционных злоупотреблений арбитров (третейских судей) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц вопреки задачам своей деятельности».

Криминализация деятельности третейских судей по сути является логическим развитием антикоррупционного законодательства, уверен автор инициативы Анатолий Выборный. По его словам, после рассмотрения третейским судом его решение имеет точно такую же силу, как и постановление арбитражного суда или суда общей юрисдикции, но ответственность арбитра в отличие от судьи не прописана в действующем законодательстве.

Но если его сила одинакова, то в этой ситуации мы прекрасно понимаем, что истец или ответчик могут через подкуп договориться с арбитром о выгодном для себя решении. Законопроект призван исключить эту брешь в законодательстве. Уголовная ответственность за подкуп третейского судьи будет сильнейшим сдерживающим фактором, мощной превенцией на пути выстраивания каких-либо коррупционных схем с третейским судом. Анатолий Выборный депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции

В правительстве РФ и Верховном суде в целом поддерживают инициативу о введении уголовной ответственности, однако высказывают ряд замечаний. В частности, в официальном отзыве Верховного суда отмечается, что отсутствие в действующем законодательстве понятия «иностранный арбитр» «может создать проблемы в правоприменении предлагаемых проектных норм». В правительственном отзыве также предлагается вынести подкуп арбитра в отдельный состав в 22 главе УК РФ «Преступления в экономической деятельности». «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учёта высказанных замечаний», — говорится в тексте документа, с которым ознакомился NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все высказанные замечания будут максимально учтены, а сам законопроект будет внесён в нижнюю палату парламента уже в ближайшее время, пообещал автор документа.

Особый статус

В Союзе третейских судов NEWS.ru рассказали, что по статистике на сайте судебного департамента, доля третейских дел составила примерно 1-1,5% от общего количества дел в арбитражных судах в 2019 году. Для альтернативного решения спора это достаточно хороший показатель, отметил в беседе с NEWS.ru президент Союза третейских судов, председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов. В отличие от рассмотрения дел в государственных судах, где процесс может затянуться на 15 месяцев, третейское судопроизводство позволяет решить проблему в течение полутора месяцев, добавил он.

Поправки инициированы не из-за повышения криминогенной обстановки в сфере третейского судопроизводства — за последние 15 лет не было ни одного такого. А это требование Группы государств по борьбе с коррупцией по приведению российского законодательства к международным правовым актам в сфере борьбы с коррупцией. В действующем законодательстве коррупционную ответственность регулируют две статьи — 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и 291 УК РФ (получение взятки должностным лицом госсорганизации). А третейский судья находится посередине между этими двумя объектами — то есть он и не госслужащий, и не должностное лицо в коммерческой компании, поэтому формально обе эти статьи не могут влиять на привлечение третейского судьи к уголовной ответственности. Алексей Кравцов президент Союза третейских судов, председатель Арбитражного третейского суда города Москвы президент Союза третейских судов, председатель Арбитражного третейского суда города Москвы

Об особом статусе арбитров NEWS.ru напомнил и партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов.

С учётом того, что неправомерные действия арбитров будут причинять вред именно экономическим интересам участников третейского спора, более целесообразным и юридически грамотным представляется разработка отдельной статьи, предусматривающей уголовную ответственность третейских судей, и включение её в 22 главу УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности). Анатолий Логинов партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper

С другой стороны, по словам адвоката, на настоящий момент, этот вопрос не стоит критически остро, так как арбитры могут эффективно привлекаться к уголовной ответственности за преступления против собственности, в том числе, в качестве соучастников мошеннических схем (ст. 159 УК РФ).

Как напомнил партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко проведённая ранее реформа системы третейских судов в качестве одной из целей преследовала повышение уровня доверия к российским арбитражным учреждениям. Поэтому усиление вслед за этим ответственности арбитров естественно и неизбежно, заключил он.