Почти две недели назад в России официально началась избирательная кампания в заксобрания и подготовка к выборам глав регионов. За это время не везде были выдвинуты кандидаты. Речь, в первую очередь, идёт о претендентах на губернаторские посты, которых будут переизбирать в 20 субъектах РФ. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, связывают такой длительный процесс выдвижения с затянувшимся торгом между оппозиционными политическими силами и партией власти.

Дело чести

В одном из самых проблемных регионов — Иркутской области — об участии в предвыборной гонке за пост губернатора заявили шесть человек. Первыми свои кандидатуры предложили врио главы региона Юрий Кобзев, в 2016 году выигравший выборы в Госдуму от «Единой России», и мэр Бодайбо Сергей Юмашев (КПРФ), заявившие, что пойдут на выборы самовыдвиженцами, а также лидер региональной партии «Родина» Максим Евдокимов. В дальнейшем к кампании присоединились вице-спикер регионального заксобрания Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Григорий Вакуленко («Гражанская платформа») и Андрей Духовников (ЛДПР).

Как отметил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, кампания в Иркутске для коммунистов является делом чести после того, как президент России Владимир Путин в декабре 2019 года освободил от должности губернатора в связи с утратой доверия.

Конкуренция будет зависеть от того, где оппозиция и прежде всего КПРФ смогут или захотят выставить сильных кандидатов и провести нормальную кампанию, учитывая сложности ведения публичной оппозиционной кампании в нынешних условиях. Пока коммунисты особенно активны в Иркутской области, где реванш для них стал делом чести. Ресурсный кандидат появился у КПРФ и в Еврейской АО. Есть неплохая заявка в Брянской и Ростовской областях. Но я думаю, что власти будут договариваться с системными партиями, которым будущая думская кампания важнее бессмысленного участия в выборах губернаторов. Ростислав Туровский вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, в регионе главным оппозиционным кандидатом называют Егорову. Однако, отмечает он, у этого кандидата есть шансы занять, максимум, второе место. Что касается роли коммунистов в одном из самых сложных регионов, то здесь, отмечает эксперт, борьбы не намечается: коммунисты в целом не спешат выдвигать кандидатов на нынешние выборы. Собеседник NEWS.ru также отметил, что перенос Пленума ЦК КПРФ, который должен был состояться в июле, связан с отсутствием стратегии, которую можно было бы предать огласке.

Многое зависит от КПРФ, но коммунисты, похоже, решили не вступать в настоящую борьбу, даже в Иркутской области. Там есть запрос на борьбу, но борьбы не будет. А кто готов в нынешних условиях конкурировать со ставленниками Кремля, с людьми, которых рекомендовал президент? Судьба Левченко показательна. И рисковать головой — себе дороже. Иркутск был бы интересен, если бы КПРФ там занимала активную позицию, но это уже очевидным образом не так. Или, например, Пенза — пензенские источники пишут, что идут переговоры о полном неучастии КПРФ в губернаторской гонке. И это нормально, что штаб действующего Ивана Белозерцева пытается о чём-то договариваться. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru заявил, что коммунисты неактивно выдвигают своих кандидатов потому, что пытаются взять не количеством, а качеством.

Перенос сроков проведения Пленума связан с тем, что они, с одной стороны, пытаются отбирать наиболее конкурентоспособных кандидатов, а, с другой стороны, тех кандидатов, у которых будет возможность пройти муниципальный фильтр, в том числе, при поддержке партии власти. Думаю, что, поскольку эти все развилки не везде пройдены, не везде закончен торг с действующими губернаторами и врио, поэтому и затягивается принятие решения. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Проблемы старых лиц и малых партий

Эксперты сходятся во мнении о том, что от региона к региону ситуация с выдвижением губернаторов примерно схожа. Партия власти старается заявить на выборы политических тяжеловесов, а это, как правило, — врио и действующие главы регионов. Против них оппозиционные и непарламентские партии нередко выставляют кандидатов, заранее обречённых на проигрыш.

Думаю, что более проблемными будут те регионы, где остались старые губернаторы. И где, соответственно, может сказаться эффект усталости. Из традиционно протестных регионов я бы выделил Архангельскую область, — отметил Минченко.

Кроме того, серьёзный барьер для кандидатов заключается в преодолении муниципального фильтра. Калачёв, как, впрочем, и другие эксперты, уверен, что пройти его можно только с помощью партии власти. И, полагает он, если «Единая Россия» идёт навстречу в этом вопросе, значит выдвинутый оппозиционными силами кандидат является удобным спарринг-партнёром.

Более того, можно в таком случае подробить протестный электорат. В принципе, конечно, всегда возможность сюрпризов есть, если, например, основной кандидат допустит очень грубые ошибки. И малые партии правильно делают, что используют губернаторские выборы, чтобы лишний раз напомнить о себе перед большими федеральными выборами. И для них степень успеха отличается от степени успеха и результата, достигнутого парламентскими партиями. Если, к примеру, КПРФ наберёт 5% — это ужасно, а если кандидаты «Партии роста», то это уже успех, — подчеркнул Калачёв.

Слабых кандидатов, по мнению Туровского, выдвигают ещё и потому, что сегодня у действующих губернаторов в распоряжении есть низкая явка, в условиях которой крайне сложно будет вести действительно конкурентную борьбу.

Первым тестом их способностей станет голосование 1 июля. Губернаторы же пока склонны вовлекать в кампанию технических кандидатов, для чего мобилизованы малые партии. Сильных соперников они попытаются блокировать, — уверен эксперт.

Что касается новых лиц, то политической системе России они действительно нужны, считает эксперт в сфере коммуникаций Алёна Август. Она также уверена, что стратегия кандидатов, построенная на негативных событиях, явно не станет успешной среди избирателей.

Те, кто намерен строить кампании на негативных противопоставлениях, вряд ли будут успешны — людям нужна конкретика и позитив. Насколько разнообразна картина запросов, настолько и предложения могут быть «мозаично-таргетированными», но что можно предполагать, предложения социально-экономического характера будут более востребованными, чем политического, так как вирус «выкормил» безработицу, меняется структура бизнесов, занятости, и людям «своя рубашка ближе к телу». Алёна Август политтехнолог политтехнолог

В свою очередь генеральный директор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов уверен, что несмотря на ренессанс молодых и малых партий в текущем избирательном цикле, выборы в 2020 году пройдут по традиционной модели, без серьёзных форс-мажоров.

Выдвинутый президентом и поддержанный «Единой Россией» кандидат — кандидаты парламентской оппозиции, один из которых (прежде всего, от КПРФ) в той или иной степени доминирует относительно других. Изменить эту модель могут только особые обстоятельства, причин для которых я пока не вижу. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Что касается позиций «Единой России», то на сегодняшний день партийное руководство активно занимается переговорами и встречается с действующими и временно исполняющими обязанности губернаторов в ряде выборных регионов. Единороссы также ведёт торг с представителями региональной власти. В частности, до конца текущей недели от партии парламентского большинства могут быть определены кандидаты ещё, как минимум, в двух регионах.