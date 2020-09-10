Толстой призвал ПАСЕ не оперировать слухами о ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/eb1553e6-f37b-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Государственной думы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой призвал зарубежных коллег к сотрудничеству в расследовании инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По мнению депутата, обсуждать имеет смысл только подтверждённые факты о произошедшем, а не сплетни и домыслы.

По итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу Толстой заявил, что огорчён тенденцией, когда «органы Совета Европы опускаются до обсуждения слухов», жертвуя не только нормами регламента, но и репутацией. В течение трёх последних дней, отметил он, вопрос о «возможном отравлении Алексея Навального» активно обсуждался на заседаниях комиссий ПАСЕ.

Для меня было удивительно обнаружить ещё в августе в повестке дня заседания комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе, — цитирует Толстого его пресс-служба.

Депутат уточнил, что ранее направлял письмо в адрес председателя комиссии Бориса Цилевича с просьбой предостеречь коллег «от преждевременных выводов и умозаключений». Теперь же, по его словам, тот в нарушение регламента единолично принимает решение о направлении запроса в Бюро ПАСЕ с просьбой поручить комиссии по юридическим вопросам подготовку доклада об отравлении Навального.

Так же, как и в случае с заявлением по Белоруссии, голосование глава комиссии счёл излишним, предположил зампредседателя Госдумы.

При этом, добавил он, никаких доказательств отравления оппозиционера до сих пор публично не предъявлено. Но несмотря на это, в евросообществе говорят о том, что факт отравления блогера Навального веществом группы «Новичок» не вызывает сомнений.

Мы докатились до того, что утверждения не требуют доказательств, не нужно дожидаться результатов расследования, однако любой слух может стать предметом рассмотрения на самом высоком международном уровне — идёт речь о Навальном, отравлении в Солсбери или катастрофе [самолёта] МН17 [в Донбассе], — заявил Толстой.

Ситуацию с Навальным он назвал очередной провокацией, нацеленной на «демонизацию России».

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Совете Федерации объяснили, почему считают отравление Навального спектаклем Запада.