Токаев заявил, что подвиг погибших в ВОВ останется в сердцах людей навсегда

https://static.news.ru/photo/85be6146-b621-11ea-b3f2-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев (в центре) Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетил торжественные мероприятия в Москве, посвящённые 75-годовщине победы в Великой Отечественной войне, и написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Глава государства отметил, что прибыл в столицу РФ по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Как подчеркнул Токаев, в числе военных расчётов по Красной площади прошли и служащие ДШВ Казахстана.

Возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, — написал президент в Twitter.

Перед торжествами Путин встретил Токаева в Кремле, они обменялись рукопожатиями и некоторое время постояли, что-то обсуждая. С другими главами государств, прибывшими на парад Победы, президент России ограничился приветствиями. Их автомобили подъезжали к Кремлю с интервалом в пару минут.

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Торжества были перенесены с традиционной даты 9 мая из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса. День проведения парада был выбран не случайно — именно 24 июня 1945 года на Красной площади прошёл самый первый парад Победы.

На центральной трибуне во время торжеств находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Из лидеров иностранных государств, помимо Токаева, на параде присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В параде приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также в мероприятии на Красной площади поучаствовали около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне сразу же отправился в Минск.