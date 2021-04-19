ТАСС: переговоры «нормандской четвёрки» закончились без результата

https://static.news.ru/photo/63a6847c-a148-11eb-9454-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Переговоры политических советников и представителей МИД стран «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия и Украина) закончились безрезультатно, так как позиции всех сторон, кроме РФ, свидетельствуют о стремлении к затягиванию переговорного процесса, сообщил журналистам государственного агентства ТАСС анонимный источник.

Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений. По инициативе российской стороны в первую очередь был обсуждён раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники не приступили, — рассказал информатор.

По его словам, только Россия предложила конкретные меры по предотвращению эскалации, но они «натолкнулись на обструкцию со стороны Украины». Германия и Франция, в свою очередь, предложили абстрактное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня, «как было сказано [заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием] Козаком на переговорах, „мы за всё хорошее и против всего плохого“».

Переговоры шли больше трёх часов.

Источник также рассказал, что 20 апреля должно состояться внеочередное заседание рабочей группы по безопасности, но, исходя из позиции Киева на последних переговорах, ждать подвижек в этом направлении не следует, говорится на сайте агентства.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал «нормандский формат» подходящей площадкой для работы по ситуации в Донбассе. При этом Маас подчеркнул, что пока не может сообщить, удастся ли этого достичь в рамках работы «нормандской четвёрки». Также немецкий министр призвал Россию перейти от провокаций к сотрудничеству по ситуации на востоке Украины.