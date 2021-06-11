Сурков высказался за возврат Украины силой

Экс-помощник президента России Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой. При этом не уточнил, какую именно силу имеет в виду. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная, — заявил он.
Сурков пояснил, что есть так называемая мягкая сила, сила спецслужб, политического и экономического влияния.
Политик добавил, что Москва выигрывает международную ситуацию. По его словам, мир стал уставать от Украины.
Ранее российские сенатор Алексей Пушков прокомментировал Стратегию внешней политики Украины в 2021–2024 годах, в которой Киев выдвигает условием пересмотра отношений с РФ выплату Москвой компенсации за вооружённый конфликт в Донбассе и возвращение якобы оккупированных территорий.
Он заявил, что Украина вместо требования репараций сама должна выплатить России компенсацию за переданные территории. В качестве примера он привёл тот же Донбасс, а также Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую области.