Сурков высказался за возврат Украины силой

https://static.news.ru/photo/e255fc82-cab3-11eb-828d-96000091f725_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-помощник президента России Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой. При этом не уточнил, какую именно силу имеет в виду. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная, — заявил он.

Сурков пояснил, что есть так называемая мягкая сила, сила спецслужб, политического и экономического влияния.

Политик добавил, что Москва выигрывает международную ситуацию. По его словам, мир стал уставать от Украины.

Ранее российские сенатор Алексей Пушков прокомментировал Стратегию внешней политики Украины в 2021–2024 годах, в которой Киев выдвигает условием пересмотра отношений с РФ выплату Москвой компенсации за вооружённый конфликт в Донбассе и возвращение якобы оккупированных территорий.

Он заявил, что Украина вместо требования репараций сама должна выплатить России компенсацию за переданные территории. В качестве примера он привёл тот же Донбасс, а также Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую области.