Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли и порты

Таким образом он прокомментировал Стратегию внешнеполитической деятельности Украины в 2021–2024 годах. В ней Киев выдвигает условием пересмотра отношений с Россией выплату Москвой компенсации за вооружённый конфликт в Донбассе и возвращение якобы оккупированных территорий.
Комментируя твит, пользователи сошлись во мнении, что требовать компенсации от Украины не следует, поскольку у неё всё равно нет денег. Лучше пусть Киев вернёт территории.
Ранее Пушков посмеялся над словами секретаря СНБО Алексея Данилова, который обвинил Германию и Францию в потере Украиной Крыма. По словам сенатора, вечные жалобы украинских властей свидетельствуют об их бездарности и недееспособности.