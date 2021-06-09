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Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли и порты

12:33, 10 июня 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Сенатор Алексей Пушков считает, что Украина вместо требования «репараций» от России сама должна выплатить компенсацию за переданные ей территории. Об этом он написал в своём Twitter.

За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими, — отметил политик.

Пушков добавил, что и все порты на Чёрном море построены русскими.

Таким образом он прокомментировал Стратегию внешнеполитической деятельности Украины в 2021–2024 годах. В ней Киев выдвигает условием пересмотра отношений с Россией выплату Москвой компенсации за вооружённый конфликт в Донбассе и возвращение якобы оккупированных территорий.

Комментируя твит, пользователи сошлись во мнении, что требовать компенсации от Украины не следует, поскольку у неё всё равно нет денег. Лучше пусть Киев вернёт территории.

Ранее Пушков посмеялся над словами секретаря СНБО Алексея Данилова, который обвинил Германию и Францию в потере Украиной Крыма. По словам сенатора, вечные жалобы украинских властей свидетельствуют об их бездарности и недееспособности.

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