Сурков рассказал, как России справиться с политической дестабилизацией

В России растёт угроза дестабилизации политической системы, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии». Он предложил справиться с этим при помощи традиционного для России способа — внешней экспансии.

Рост социальной напряжённости внутри страны он сравнил с энтропией, полагая, что Россия является замкнутой системой. Он напомнил о втором законе термодинамики, согласно которому энтропия (мера хаотической составляющей системы) в замкнутой системе возрастает. По его словам, именно внешняя экспансия и сильнодействующая государственность способны сдерживать социальную энтропию.

Разрядка внутренней напряжённости <...> через внешнюю экспансию. Римляне делали это <...>. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия, — сказал Сурков.

Он отметает возможность внутреннего «выпуска пара» через либерализацию всей системы, поскольку это грозит ростом гражданского напряжения, это «способно привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х».

Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Её нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории, — сказал он.

Бывшей замглавы АП отметил, что имперские технологии эффективны и сегодня. Он выделил «Крымский консенсус» в качестве примера объединения общества через хаотизацию соседнего государства.

Ранее Сурков предсказал неизбежное расширение России. Он подчеркнул, что Москва подтвердит свой статус одного из немногих глобализаторов и «получит свою долю в новом всемирном собирании земель». Он добавил, что очередной раздел сфер влияния в мире неизбежен. «Рано или поздно, формально или неформально, тайно или явно».

Ранее Сурков сравнил российского лидера с основателем Римской империи Октавианом Августом. По его мнению, российский лидер не отменил демократию, а совместил её с «монархическим архетипом российского правления».