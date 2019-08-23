https://static.news.ru/photo/71247c22-c5b6-11e9-8f7d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Коптевский суд Москвы продлил административный арест политику Дмитрию Гудкову на 10 суток.

Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Срок накладывается на текущий. Итого + 6 суток, — написано в канале.

Гудкова признали виновным в нарушении правил организации митинга (ч.2 статьи 20.2 КоАП). Причиной стал пост в Facebook, в котором он призывал выходить на акцию 27 июля.

До этого ему назначили административный арест на 30 суток 28 июля за такое же правонарушение (ч.2 статьи 20.2 КоАП).

Политика задержали перед акцией оппозиции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. За несколько дней до этого Гудкова допросили по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома. Кроме того, у него дома прошёл обыск.

Ранее News.ru писал о том, что суд подтвердил законность отказа в регистрации кандидатом Гудкову.