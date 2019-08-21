https://static.news.ru/photo/47213f62-c3fb-11e9-bec1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд отказался удовлетворить иск Дмитрия Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом News.ru сообщила пресс-служба суда.

В удовлетворении искового заявления Гудкова к МГИК, ЦИК, Окружной избирательной комиссии отказано, в связи с тем, что пропущен срок для подачи административного искового заявления такой категории, — пояснил пресс-секретарь суда.

Гудкову назначили административный арест на 30 суток 28 июля. Ему вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Политика задержали перед акцией оппозиции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. За несколько дней до этого Гудкова допросили по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома. Кроме того, у него дома прошёл обыск.

Ранее News.ru писал, что Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в депутаты МГД.