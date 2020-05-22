Ссылку на ещё не принятую статью Конституции нашли в законопроекте Путина

В проекте закона президента России Владимира Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую в ходе общероссийского голосования.
Законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к героям Отечества глава государства внёс в Госдуму 21 мая. В пояснительной записке российский лидер отметил, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики в соответствии со статьей 67.1 Конституции, «вводимой законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года».
Статья 67.1 Конституции прописана в поправках, одобренных Госдумой и подписанных президентом. Однако в законе отдельно прописано, что статья вступает в силу в случае, если предусмотренные ею изменения получат одобрение в ходе общероссийского голосования.
На это в Twitter обратил внимание журналист «Эха Москвы» Максим Курников.
Как писал NEWS.ru, власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году.
Ранее глава государства во время видеообращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Путин подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса приоритетом являются здоровье и безопасность людей.
Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.