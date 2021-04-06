Срок перерасчёта пенсий могут увеличить для части россиян

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Срок перерасчёта пенсий силовикам могут увеличить в России. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Согласно предлагаемому документу, если пенсионер приобрёл право на перерасчёт пенсии в сторону увеличения, разница между новым и прежним размером выплачивается ему с момента приобретения такого права, но не более, чем за три года до дня обращения за перерасчётом. По сути, депутаты предлагают отменить действующий сейчас годовой срок перерасчёта, сообщает «Парламентская газета».

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что пенсионеры-ветераны и члены их семей в силу преклонного возраста и состояния здоровья не могут узнать, что у них есть основания для перерасчёта. Поэтому они не ставят вопрос о пересмотре размера пенсии. Новые правила предполагают увеличение финансовых затрат.

Но, считают авторы законопроекта, необходимые средства изначально всё равно заложены в бюджет, однако они не были выплачены людям по небрежности или халатности чиновников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что льготные условия на проезд железнодорожным транспортом могут предоставить российским пенсионерам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.