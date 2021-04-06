Срок перерасчёта пенсий могут увеличить для части россиян

Срок перерасчёта пенсий силовикам могут увеличить в России. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.
Согласно предлагаемому документу, если пенсионер приобрёл право на перерасчёт пенсии в сторону увеличения, разница между новым и прежним размером выплачивается ему с момента приобретения такого права, но не более, чем за три года до дня обращения за перерасчётом. По сути, депутаты предлагают отменить действующий сейчас годовой срок перерасчёта,
Пояснительная записка к законопроекту гласит, что пенсионеры-ветераны и члены их семей в силу преклонного возраста и состояния здоровья не могут узнать, что у них есть основания для перерасчёта. Поэтому они не ставят вопрос о пересмотре размера пенсии. Новые правила предполагают увеличение финансовых затрат.
Но, считают авторы законопроекта, необходимые средства изначально всё равно заложены в бюджет, однако они не были выплачены людям по небрежности или халатности чиновников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что льготные условия на проезд железнодорожным транспортом могут предоставить российским пенсионерам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.