Совфед обнародовал декларацию о доходах Валентины Матвиенко

https://static.news.ru/photo/5b124110-de4e-11ea-96c0-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заработала в 2019-м 16 миллионов 726 тысяч рублей. Данные следуют из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных 14 августа Совфедом.

Согласно обнародованному документу, Матвиенко принадлежат два дачных земельных участка. Площадь одного — 3 667 кв.м. Второго — 2 771 кв.м., однако к нему прилегает склон, не подлежащий застройке. Также политик владеет дачей (729,4 кв.м.) и нежилым помещением (255,4 кв.м.). Кроме того, у женщины есть квартира (290,3 кв.м.) и машиноместо. В собственности спикера СФ РФ значатся также 3 нежилых здания и один недостроенный объект.

В пользовании Матвиенко находится служебная дача — 730 кв. м., а также три участка земли — 345, 459 и 4689 квадратных метров соответственно, говорится на официальном сайте Совфеда.

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников, опубликованных на сайте кабмина 14 августа. Годом ранее он задекларировал более 443,3 млн рублей. Таким образом, доход чиновника в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей.

Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в прошлом году заработал 5,5 млн рублей, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 миллиона рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 7,9 миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин в 2019 году заработал 9,726 млн рублей, следует из декларации политика. Таким образом, средний ежемесячный доход лидера составил почти 810 тыс. руб.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах в 2019 году. За год он заработал почти 100,3 млн рублей. Это значит, что его среднемесячный доход составил больше 8,3 млн рублей.