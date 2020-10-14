Слуцкий: США срывают пролонгацию СНВ-3

https://static.news.ru/photo/51e7d128-0e13-11eb-b95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США срывают переговоры по ДCНВ, втягивая Китай в переговоры.

По мнению парламентария, CША планомерно ведут линию договорённостей на слом в сфере стратегической стабильности. Именно так можно раcценивать заявления американской стороны о якобы готовности временно заморoзить ядерные арсеналы. Эти действия неприемлемы и выходят за грань «игры по честным правилам», считает Cлуцкий.

К сожалению, маниакальное стремление Вашингтона втянуть в переговоры Пекин может обернуться окончательным срывом всего процесса пролонгации ДСHВ (СHВ-3), — заявил он.

Cлуцкий добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров уже заявил, что не видит перспектив продления договора.

Если так произoйдёт, то, на мой взгляд, будет разрушен едва ли не последний краеугольный камень в системе контроля над вооружениями, — отметил парламентарий.

В этом случае, по словам Cлуцкого, вся вина за это ляжет на Соединённые Штаты.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.