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Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. В это время он намерен провести заседание, посвящённое преследованиям по религиозному признаку. Политик уже неоднократно заявлял, что не верит в изменение климата, он считает, что его выдумал Китай, чтобы мешать американскому производству.

Как сообщает телеканал CNN, заседание по вопросам религиозной свободы станет центральным событием визита Трампа на Генассамблею ООН. А на климатическом саммите Штаты будет представлять главный заместитель помощника госсекретаря по вопросам...