Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ украинской делегации принимать участие в осенней сессии ПАСЕ является попыткой шантажа стран Совета Европы со стороны Украины.
Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной Рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа, — считает политик.
По его мнению, представители Украины продолжают заниматься искажением информации, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций «нарушением принципов Ассамблеи».
На зло маме уши отморожу, иначе не скажешь, — подытожил Слуцкий, добавив, что Москва сожалеет в связи с такой позицией Киева.
Он заключил, что октябрьская сессия будет богата на события, передаёт «
Ранее киевская делегация отказалась поехать на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это связано с возвращением России к работе в ПАСЕ.
Как писал News.u, часть делегации Украины в всё-таки планирует посетить осеннюю сессию в частном порядке, сообщил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.