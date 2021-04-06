Слуцкий предрёк Украине судьбу Югославии из-за стремления в НАТО

https://static.news.ru/photo/4ef60e1e-96dd-11eb-a51c-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: duma.gov.ru

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал об истинной цели всех провокаций последних дней — это форсированное вступление страны в НАТО, несмотря на горячую фазу внутриукраинского конфликта, а также несмотря на мнение народа, в том числе жителей Донбасса, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, присоединение Киева к альянсу не восстановит его влияние на юго-востоке государства, а чревато повторением югославского сценария. Политик напомнил о недавней гибели ребёнка в Донбассе после атаки украинского беспилотника.

Слышим ли мы извинения и соболезнования со стороны официального Киева? Нет, конечно. Наоборот, украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в альянс, <...>Запад вместо потворства Киеву должен жёстко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договорённостей от Украины. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик — цитирует Слуцкого его пресс-служба.

По мнению Зеленского, вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Политик обсудил проблему юго-востока страны с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, РФ продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению. Кроме того, Киев наблюдает «опасную тенденцию» к росту случаев нарушения режима перемирия в Донбассе со стороны ВС РФ.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объяснил, почему Украина до сих пор не вошла в состав НАТО. По его словам, странам — участницам Альянса не хватает смелости для принятия соответствующего решения. Он усомнился, что Украине чего-то не хватает «с точки зрения механизмов, протоколов или стандартов» для вступления в НАТО. Тем более что в Альянс принимали государства, которые были «намного дальше» от необходимых стандартов, писал NEWS.ru.