Слуцкий оценил новые санкции Великобритании против России

https://static.news.ru/photo/8149eca8-bfa8-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает санкции Великобритании в отношении России ещё одним шагом на пути к деградации российско-британских отношений. По его словам, на эти действия Россия ответит взвешенно и адекватно.

После политической «аферы века» по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге, — заявил Слуцкий.

Политик отметил, что в условиях сохраняющийся пандемии коронавируса рестрикции, предпринятые в обход ООН, являются анахронизмом. Он напомнил, что ни одно из государств в мире не свернуло со своего курса только потому, что Вашингтон или Лондон размахивают «санкционной дубиной».

Слуцкий отметил, что введение каких-либо ограничений со ссылками на нарушение прав человека являются абсолютно противоправными. Он подчеркнул, что в случае с Россией это никогда не работало и не будет работать.

Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное, — заявил Слуцкий, сообщает РИА Новости.

Власти Великобритании ввели новый, независимый от ЕС, санкционный режим — Global Human Rights sanctions regime. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые нарушают права человека, по мнению британских властей. В этот список попали 20 граждан Саудовской Аравии, которые причастны к смерти журналиста и оппозиционера Джамаля Хашшоги, а также 25 граждан России якобы причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, который умер в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». Среди попавших под санкции оказался руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Грин, замглавы МВД РФ Алексей Аничин.

NEWS.ru писал, что санкции против России в ответ на нарушение прав человека готовят в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.