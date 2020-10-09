Слуцкий назвал смешными обвинения США в адрес РФ из-за вакцины

https://static.news.ru/photo/e2fee37c-0a12-11eb-8f9a-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения Вашингтона в том, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать США получить вакцину от коронавируса, голословны и смешны. Таким образом глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление американской контрразведки.

Подобная риторика скорее от досады. Хорошо, что ещё не предложили наложить новые санкции на РФ за разработку «Спутника V» под предлогом очередного мифического вмешательства, — сказал парламентарий журналистам.

Депутат подчеркнул, что Россия «совершенно точно никому не мешает». Более того, готова к самому широкому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, поскольку инфекция является общемировым вызовом.

Накануне глава Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что как только Штаты получат вакцину от COVID-19, три упомянутых страны «вознамерятся не дать её применить». При этом каких-либо доказательств в подтверждение своих слов он не привёл.

Ранее NEWS.ru писал, что это высказывание оценил коллега Слуцкого Антон Морозов. По его словам, оно призвано скрыть собственные неудачи США в создании вакцины, в которой они особенно нуждаются.