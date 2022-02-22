«Ситуация только ухудшается»: Познер о риске войны между Россией и Украиной

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru не исключил начала полномасштабной войны на фоне отношений Украины и России, в том числе между обеими странами. Журналист подчеркнул, что «ситуация только ухудшается, напряжение не уменьшается».

Я не эксперт, но она (полномасштабная война. — NEWS.ru), конечно, возможна. Пока что ситуация только ухудшается. Напряжение не уменьшается, — отметил Познер.

Он также согласился, что вероятный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом повлияет на социальную ситуацию в РФ и на её политический вектор.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве он добавил, что действия России являются «юридической агрессией», которая может привести к введению военного положения на Украине в случае военной агрессии со стороны Москвы. Действия Москвы он назвал «юридической агреcсией, которая даёт твёрдый фундамент для эскалации со стороны Роcсии». Он не исключил введения военного положения в стране в случае «мощной войны».

Также он призвал к полной остановке «Северного потока — 2». Транзит газа «страны-агрессора» предлагается доверить Украине.

Зелeнский ранее заявил, что границы Украины сохранятся в прежнeм виде. Какие бы действия не предпринимала Москва, рубежи признаны международным cообществом, пояснил он.