Шойгу отреагировал на включение в список «Единой России»

https://static.news.ru/photo/9110ea7a-d108-11eb-a78e-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу после объявления президентом Владимиром Путиным предложения по формированию федерального списка «Единой России» пообещал оправдать доверие. Такое заявление он сделал в ходе выступления на съезде партии, который транслировал телеканал «Россия 24».

Он поблагодарил главу государства за доверие, которое тот выразил, предложив представлять партию власти на предстоящих выборах.

Это, конечно, большая, серьёзная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать всё, чтобы это доверие оправдать, — сказал он.

В ходе съезда Путин перечислил пятерых человек, которые, по его мнению, могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу. По его словам, список могут возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.

При этом он не назвал председателя партии Дмитрия Медведева, который был единственным в федеральном списке ЕР на предыдущих выборах.

Позднее секретарь генсовета партии Андрей Турчак представил окончательную версию списка, полностью совпадающую с предложением Путина.