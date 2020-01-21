https://static.news.ru/photo/32b64ef0-3c46-11ea-9e7c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министр обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в правительстве нового премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Борисов курирует сферу ОПК в правительстве последние два года. Шойгу занимал различные посты в правительстве с 1994 по 2020 годы — с перерывом на полгода в 2012 году, в течение которых он был губернатором Московской области.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. С мая 2018 года он курировал строительство и региональное развитие, писал NEWS.ru.