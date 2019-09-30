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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 октября прибудет с двухдневным рабочим визитом в Республику Куба. Там он намерен провести переговоры с главой Госсовета и Совета министров этой страны Мигелем Дияс-Канелем Бермудесом.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов, — говорится в сообщении на сайте правительства. Переговоры будут посвящены вопросам российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической,...