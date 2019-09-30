Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Аноприенко заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ и главой Рослесхоза. Аноприенко с 2017 года занимал пост замруководителя Росимущества.
Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, — говорится в распоряжении правительства.
Как писал News.ru, 3 июля Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза. Валентик, возглавлявший Рослесхоз с 2014 года, ранее сам написал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу. Временно исполнять обязанности главы Рослесхоза стал его заместитель Михаил Клинов.