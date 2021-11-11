Сенатор оценила готовность России к провокациям в Чёрном море

Россия готова нейтрализовать любые провокации в Черноморском регионе. Об этом заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, передаёт РИА Новости. По её словам, масштабная группировка наземных войск и сил Черноморского флота способна дать отпор. Накануне Минобороны РФ охарактеризовало действия США и их союзников в регионе как агрессию.

Мы готовы к любым провокациям и готовы их нейтрализовать. В Крыму развёрнута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооружённым силам как США, так и их союзников, — сказала Ковитиди.

По мнению сенатора, Россия осознаёт, что усиление военной активности Соединённых Штатов и их союзников в Черноморском регионе является серьёзным дестабилизирующим фактором.

Ранее в Минобороны России охарактеризовали внеплановые учения США у российских границ в Черноморском регионе как агрессивные действия, угрожающие национальной безопасности и стратегической стабильности. Их целью в ведомстве считают изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, подчеркнул, что США и союзники будут проводить операции как посчитают нужным. По его мнению, этот важный принцип необходимо отстаивать.