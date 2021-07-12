Сенатор Цеков объяснил, почему Зеленский проиграет от возвращения Порошенко

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в любом случае проиграет от возвращения своего предшественника — Петра Порошенко, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что Зеленский делает из Порошенко «страдальца» и «накручивает ему рейтинг». Сенатор отметил, что если руководитель государства «решится» арестовать прилетевшего из Варшавы политика, то сторонники Порошенко «мобилизуются для освобождения своего лидера».

Когда Порошенко прибудет, станет понятно, решится ли Зеленский его арестовать, или нет. Но он делает из Порошенко страдальца в определённом смысле, а по большому счёту накручивает ему рейтинг, я в этом уверен. Если Порошенко арестуют, то в этом случае ситуация вполне понятна — его сторонники мобилизуются для освобождения, так сказать, своего лидера. А если его не арестуют, то это будет говорить о том, что Зеленский струсил, Зеленский после громких заявлений не сделал решительного шага. Ситуация проигрышная для Зеленского в обоих случаях, — добавил Цеков.

Порошенко вылетел из варшавского аэропорта имени Федерика Шопена в Киев, где пройдёт суд по делу о госизмене. Самолёт отбыл в столицу Украины в 17 января 06:40 по местному времени (8.40 мск). Экс-глава Украины заявил, что уже планирует своё время после суда и не опасается ареста.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печёрский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».