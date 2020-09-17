Сделают ли из Тесака легенду

Итак, в СИЗО № 3 Челябинска в одиночной камере было найдено тело популярного в определённых кругах правого националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак. По официальной версии, его собирались этапировать в Москву для дополнительных следственных действий, где ему должны были предъявить ещё как минимум два обвинения — в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений. И вот накануне, не выдержав, дескать, мук совести, Тесак свёл счёты с жизнью, оставив письмо для жены и некие записки.

Понятно, что его соратники не поверили в такую трактовку событий, полагая, что их собрата по духу попросту убили, поскольку, с одной стороны, не смогли согнуть, дескать, матёрого человека, опытного зэка, мотавшего за свои убеждения уже третий срок, и заставить взять на себя ещё несколько преступлений. А с другой, не могли допустить его выхода на свободу примерно в мае 2021 года. Мол, зная организационные способности Тесака, некоторые силы особо опасались того, как бы он вновь не развернулся, играя в первую очередь на всё более болезненной для нашего общества теме притока гастарбайтеров — мигрантов из стран Средней Азии. Особенно на фоне появившейся информации о новых правительственных мерах по компенсации естественной убыли российского населения за счёт притока мигрантов.

Понятно, что каждый волен любое событие трактовать в нужном ему ключе. Особенно когда речь заходит о происшествиях с заметными фигурами. Вне зависимости от того, с каким знаком воспринимается их деятельность. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что сейчас поспекулировать на теме Тесака готовы даже те силы, для которых при жизни он был абсолютно неприемлем. И глубоко символично, что скорбь по кончине Тесака выразила небезызвестная Любовь Соболь, юрист конторы Алексея Навального.

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Пикантность такого эмоционального сочувствия заключается в том, что в 2007 году Тесак получил свой первый срок не в последнюю очередь по доносу Навального, который сообщил о его неофашистских лозунгах, озвученных в ходе дебатов в политическом клубе «Билингва». К тому же Навальный назвал Марцинкевича «агентом спецслужб». Спустя много лет такое же обвинение время от времени выдвигают против самого Алексея, который, правда, отделывается постоянно условными сроками.

Но, повторимся, даже оппоненты живого Марцинкевича ныне вполне могут проливать по нему крокодиловы слёзы, увязывая его предполагаемое самоубийство с отравлением самого Навального. Мол, обеспокоенная за свою судьбу власть начинает планомерно уничтожать своих самых ярких и последовательных противников вне зависимости от их политической ориентации. Экстремальности, как известно, всегда сходятся.

Думаю, излишне говорить о том, что случай с Тесаком должен стать предметом тщательного расследования. Публичной медико-криминалистической экспертизы. Его ведь даже не в кафешке крысиным ядом отравили, а в СИЗО, где он явно постоянно находился под пристальным наблюдением. Иначе он автоматически пополнит список сакральных жертв, обретёт посмертный облик современного Робин Гуда, боровшегося с распространителями, травившими молодёжь спайсами, и преследовавшего педофилов, в среде которых оказались якобы высокопоставленные деятели.