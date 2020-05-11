Рябков рассказал о диалоге с Ираном и Венесуэлой по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/bc41c0e8-938d-11ea-8797-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва находится в постоянном контакте с Тегераном и Каракасом по вопросу борьбы с распространением коронавируса и обменивается с ними аналитической информацией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Контакты с Ираном и Венесуэлой по пандемии, безусловно,у нас идут. Причем постоянно, по разным линиям. И это вопросы не только материальной помощи и содействия. Это также обмен оценками, аналитическими выкладками, в том числе обсуждаем вопросы, касающиеся взаимодействия на соответствующих международных площадках, где представлены наши страны, — цитирует Рябкова ТАСС.

Сейчас в мире COVID-19 заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России 221 344 заболевших, 11 656 за последние сутки. 39 801 выздоровели, 2 009 умерли. В Москве 115909 заболели, за последние сутки выявлено 6169 новых случаев коронавирусной инфекции, более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, что Россия и США прорабатывают вопросы взаимной помощи в условиях пандемии.