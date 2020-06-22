Россиян попросили оценить размер компенсации морального вреда

https://static.news.ru/photo/c20168e0-b3bc-11ea-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Совет Федерации проанализирует мнение россиян о справедливых размерах компенсации морального вреда. Соответствующий всероссийский опрос проводится на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». Как рассказали NEWS.ru организаторы, в исследовании уже приняли участие более трёх тысяч человек, более половины из которых имеют высшее юридическое образование. При этом около 72,4% участников опроса никогда не принимали участия в судебных процессах о возмещении морального вреда в связи с посягательствами на жизнь, здоровье, физическую неприкосновенность человека, а около 27,6% участвовали в подобных процессах.

По словам инициатора опроса, первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, по поступившим ответам ещё до окончания опроса можно сделать несколько важных предварительных выводов.

В опросе приняло участие большое количество людей, не имеющих к юриспруденции никакого отношения, — почти 44% респондентов указали, что не имеют юридического образования. Ещё больший процент респондентов — свыше 72% — никогда не участвовали в подобных процессах, значит, люди могут оценивать ситуации непредвзято, — подчеркнула сенатор в разговоре с NEWS.ru.

Анкета опроса содержит 14 типичных ситуаций, в каждой из которых респондентам предлагается определить справедливую сумму компенсации морального вреда как с позиции «пострадавшего», так и с позиции «причинителя вреда».

Например, участникам предлагается рассмотреть ДТП, в результате которого погиб 64-летний мужчина. Следствие подтвердило, что водитель не мог предвидеть аварию, так как мужчина переходил дорогу в неположенном месте в тёмное время суток, а водитель двигался с разрешённой скоростью и не нарушал правила безопасности дорожного движения. У погибшего мужчины осталась жена-пенсионерка, которая потребовала возмещения морального вреда в связи с тем, что испытывает постоянное чувство одиночества и страха перед грядущей старостью, что негативно отражается на ее здоровье. Из характеристики соседей следует, что погибший был алкоголиком, в семье часто возникали конфликты, жена неоднократно вызывала полицию, чтобы уберечься от нападок мужа.

Средний размер справедливой компенсации морального вреда с позиции «пострадавшего», по предварительным данным опроса, составил около 1 млн 774 тыс. рублей, в то время как с позиции «причинителя вреда» эта сумма оказалась значительно ниже — около 550 тыс. рублей.

Как пояснила NEWS.ru партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, российское гражданское законодательство предполагает достаточно широкое применение норм о компенсации морального вреда, например, в сфере защиты прав потребителя вплоть до гибели или причинения существенного вреда здоровью гражданина. При этом она указала, что в законе эта категория является оценочной, предполагающей конкретные для данного дела действия суда по оценке моральных страданий потерпевшего лица и назначении ему разумной и справедливой компенсации.

Несмотря на то что требования о возмещении морального вреда в спорах о защите прав потребителя очевидно существенно отличаются, например, от дел по случаям потери кормильца, общая тенденция показывает, что взыскиваемые судами суммы во всех спорах сильно урезаются, что зачастую также зависит от уровня суда и субъекта РФ, в котором он находится, — добавила эксперт.

Согласно судебной статистике за 2019 год, наибольшее количество исков о компенсации морального вреда заявлены гражданами на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

При этом, применяя средние значения обнародованной статистики, можно сделать вывод о том, что суды уменьшают размер заявленных требований в два раза, что в большинстве случаев нельзя считать реализацией принципа разумности и справедливости компенсации морального вреда, — сказала Тягай.

В связи с этим адвокат полагает, что практика в этой важной сфере правоотношений должна постепенно меняться.

Как ранее писал NEWS.ru, Московский городской суд отказался увеличить страховые выплаты родным жертв в авиакатастрофе над Синайским полуостровом (Египет) в 2015 году. В сентябре 2018-го Замоскворецкий районный суд взыскал свыше 30 млн руб. с авиакомпании «Когалымавиа» в пользу семей погибших. Единовременные выплаты варьировались от 50 тыс. до 1 млн рублей.

В изначальных исковых требованиях суммы выплаты превышали 100 млрд руб. Истцы предлагали взыскать средства со страховщиков и турфирм.