Семьям жертв крушения А321 над Египтом отказали в увеличении выплат

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Московский городской суд отказался увеличить страховые выплаты родным жертв в авиакатастрофе над Синайским полуостровом (Египет) в 2015 году, рассказал адвокат Игорь Трунов. В сентябре 2018-го Замоскворецкий районный суд взыскал свыше 30 млн рублей с авиакомпании «Когалымавиа» в пользу семей погибших. Единовременные выплаты варьировались от 50 тысяч до 1 млн рублей. Также в феврале 2018-го Арбитражный суд столицы признал перевозчика банкротом.

В изначальных исковых требованиях суммы выплаты превысили 100 млрд рублей. Истцы предлагали взыскать средства со страховщиков и турфирм, пишет РИА Новости.

Московский городской суд, несмотря на заключение прокурора о необходимости увеличения компенсации морального вреда до 460 тысяч рублей, отказал в удовлетворении требований как истцов, так и прокурора, — заявил юрист.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова объяснила, что инстанция приняла отказ исков тех граждан, кто уже получил компенсации от страховых компаний, а также одобрил мировые соглашения, по которым ответчики обязуются перечислить истцам разные суммы.

Крушение Airbus A321 произошло в 2015 году. Рейс следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и разбился над Синайским полуостровом. Жертвами трагедии стали все 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Позднее трагический инцидент был признан терактом, однако египетская сторона не хочет этого признавать. Большая часть останков погибших была опознана, но семь человек так и не смогли идентифицировать. Их захоронили в мае 2017 года на Серафимовском кладбище. Здесь 28 октября этого года был открыт памятник «Сложенные крылья». Память погибших почтили минутой молчания, выпустив в небо 25 белых воздушных шаров, символизирующих души погибших в катастрофе детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Апелляционный суд Каира отказал рассматривать конкретные иски о компенсациях семьям погибших в крушении лайнера А321 «Когалымавиа» россиян, сославшись на то, что личности жертв пока не установлены.

Правительство Египта отвергает, что крушение лайнера было террористическим актом, хотя Следком РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ, назвав произошедшее крушение не аварией, а терактом.