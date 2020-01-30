https://static.news.ru/photo/71facb58-439f-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Российская делегация в ПАСЕ опротестовала резолюцию ассамблеи, в текст которой попало требование вернуть Крым и «полностью выполнять минские соглашения».

ПАСЕ включила Россию в список десяти стран Совета Европы, находящихся под наблюдением, и предписала «устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека».

В решение ассамблеи, как пишет «Интерфакс», попали призывы к России сотрудничать со следствием по катастрофе малайзийского самолёта MH17, не допускать нарушения прав ЛГБТ, «обратить вспять незаконную аннексию Крыма» и соблюдать минские соглашения.

Российская делегация не согласилась с требованиями резолюции ПАСЕ.

Как писал NEWS.ru, российский депутат Пётр Толстой 28 января стал вице-спикером ПАСЕ.