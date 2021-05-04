Россия назвала демаршем Евросоюза вызов посла РФ в МИД Франции

https://static.news.ru/photo/03645986-ad00-11eb-8bea-96000091f725_660.jpg Фото: france.diplomacy/facebook.com

Вызов посла России Алексея Мешкова в Министерство иностранных дел Франции в связи с санкциями Москвы против европейских официальных лиц является частью согласованного странами ЕС демарша. Дипломат уже неоднократно давал разъяснения по этому поводу, передаёт ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Париже.

В дипмиссии подчеркнули, что «ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц».

Посол в ходе беседы во французском МИД также напомнил , что власти ЕС неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от санкционных списков, в том числе и от включения в них парламентариев, сказано в заявлении посольства РФ.

Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно чётко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Проводить или не проводить недружественную в отношении России линию зависит от них самих, — сказано в заявлении.

В посольстве отметили, что антироссийская истерия в Брюсселе и ряде других европейских столиц «отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза».

Ранее стало известно, что российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с санкциями Кремля в отношении европейских официальных лиц.

30 апреля российский МИД обнародовал имена восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

Такая мера была принята в ответ на введённые Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Незадолго до этого Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2».