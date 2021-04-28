16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

17:29, 28 апреля 2021
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Европейский парламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный проект резолюции ЕП.

В нём говорится, что ЕС необходимо снизить свою энергетическую зависимость от России, а для этого газопровод не должен быть завершён.

Отмечается, что принятие резолюции запланировано на четверг, 29 апреля. В ней будут содержаться основные выводы по итогам пленарной сессии.

Ранее президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций в отношении него.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

На территории Дании работы по подводной прокладке трубопровода «Северный поток — 2» завершатся в мае 2021 года, после чего начнутся работы на территории Германии.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео