Франция призвала Россию «вести себя ответственно» с дипломатами из Европы

https://static.news.ru/photo/0722768c-acf3-11eb-8724-96000091f725_660.jpg Алексей Мешков Фото: mid/vk.com

Посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в Министерство иностранных дел Франции в связи с санкциями Кремля в отношении европейских официальных лиц. Дипломату также выразили озабоченность в связи с мерами по ограничению найма сотрудников в диппредставительства, передаёт РИА Новости.

Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, — заявил представитель французского МИД.

Он подчеркнул, что такие действия Москвы «вряд ли приведут к снижению нынешней напряжённости», в связи с чем Париж ожидает, что Кремль «будет вести себя ответственно» и предпримет усилия для снижения напряжённости.

Париж также «призвал не выполнять» решение Москвы, ограничивающее найм сотрудников в дипломатические представительства на местах. Оно было принято на волне дипломатического скандала с серией взаимных выдворений сотрудников дипмиссий с разными государствами.

Волна сокращений персонала посольств началась после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за зеркальной высылкой дипломатов жест политической солидарности проявили и ряд других государств. В итоге в диппредставительствах целого ряда европейских стран, а также США осталось минимально возможное количество сотрудников.

30 апреля российский МИД обнародовал имена восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

Такая мера была принята в ответ на введённые Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Незадолго до этого Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2».