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Европа

Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT из-за «агрессии на Украине»

17:17, 28 апреля 2021
Фото: swift.com

Европейские депутаты выступают за отключение России от системы банковских платежей SWIFT и предлагают отказаться от российской нефти и газа, если «агрессия на Украине» продолжится. Об этом говорится в проекте резолюции, представленной Европарламентом, сообщает РИА Новости.

Европарламент подчёркивает, что в случае если военное наращивание в будущем перерастёт во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьёзной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены, — говорится в документе.

В документе предложено запустить антироссийские санкции за коррупционные преступления и распространить их на российских предпринимателей, остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», а также отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Западу с просьбой рассмотреть отключение России от SWIFT. Он заявил об этом на встрече министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских усомнился в отключении России от этой банковской системы, но заверил, что в случае чего ответная реакция несомненно последует. Он добавил, что Москва укрепляется в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом свидетельствует отсутствие попыток отключить Россию от SWIFT, сообщает ТАСС.

Ранее в российском МИД заявили, что в стране появится альтернатива SWIFT на новой технологической основе. По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, существующая сегодня геополитическая реальность вынуждает создавать более продвинутые технологические системы, которые не претендуют на монополизацию.

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