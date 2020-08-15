Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

https://static.news.ru/photo/e76aa848-df14-11ea-b94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия в рамках участия во Всемирной продовольственной программе ООН предоставила $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа, заявил пресс-атташе посольства РФ в Гаване Леонид Лагуновский.

10 августа Россия перечислила Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020–2024 годах. Проекты направлены на развитие программы школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства, — отметил Лагуновский, слова которого приводит ТАСС.

Как уточняет российское дипломатическое ведомство, полученные средства пойдут на приобретение сельскохозяйственной техники и экспертные консультации местных производителей продовольствия по вопросу снижения рисков, связанных с природными катастрофами и изменением климата.

Ранее NEWS.ru писал, что показатель инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении, следует из сообщения Национального статистического бюро африканской республики.

Так, по состоянию на июль 2019 года уровень инфляции в стране составлял 737,3%.