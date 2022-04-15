Россию могут ждать непреднамеренные столкновения с НАТО в Арктике

Россию тревожит вовлечение неарктических членов НАТО в военную активность альянса в северных широтах, здесь вероятны риски непреднамеренных инцидентов с силами блока в Арктике. Они могут в том числе нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью ТАСС.

Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе, — подчеркнул дипломат.

По мнению Корчунова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно отразится на вопросах безопасности и доверия в Арктике, за укрепление которых Россия выступает. При этом возможность непреднамеренных инцидентов с участием стан Альянса вырастает, что также может нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.

При этом Россия планирует и далее придерживаться «конструктивных подходов к взаимодействию в Арктике», оставаясь открытой для сотрудничества с различными государствами и организациями, которые также понимают важность устойчивого развития данного региона. Страны Запада, по мнению дипломата, обеспечить его без России не смогут. По мнению Корчунова, при этом в регионе нет вопросов, требующих военного решения.

Президент России Владимир Путин ранее отдал поручение о разработке закона о спецзавозе товаров в Арктику. Он отметил, что в нормативном акте должны быть отражены все аспекты — от определения перечня грузов до контроля за реализацией всех связанных с этим мероприятий.

До этого российский лидер заявил, что всем планам и проектам в Артике следует уделить особое внимание и не откладывать их реализацию из-за санкций. Он подчеркнул, что Россия рассматривает регион не как поле для геополитических интриг, а в качестве территории для диалога, и открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами.

Путин также поручил модернизировать все военные городки и базы в Арктике. По его словам, это должно быть сделано к 2024 году.