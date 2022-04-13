Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в Арктике. Он добавил, что это касается не только объектов в Мурманской области, но и в других регионах, передаёт РИА Новости.

Прошу правительство и министра обороны взять этот вопрос на свой контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО Мурманской области <...>, продолжить эту работу и во всех других арктических регионах, — сказал глава государства.

В новой стратегии внешнеполитической безопасности Дании сказано, что существует риск военной эскалации в Арктике из-за усиления присутствия в регионе России. В правительстве заявили, что необходимо обеспечить соблюдение суверенитета и интересов на всей территории королевства.

При этом в правительстве считают, что возросший интерес НАТО к региону оправдан тем, что Россия активно наращивает свой военный потенциал в Арктике. В документе также добавляется, что власти королевства должны гарантировать решение как гражданских, так и военных вопросов в регионе.