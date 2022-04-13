Путин потребовал не откладывать проекты в Арктике, несмотря на санкции

Президент России Владимир Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике, несмотря на введение санкций со стороны западных стран в ответ на российскую военную операцию на Украине. По словам российского лидера, которые приводит ТАСС, Россия открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами по проектам в Арктике. Путин также отметил, что российская сторона рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и сотрудничества.

Сейчас — с учётом разного рода внешних ограничений и санкционного давления — всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание, — сказал Путин.

По его словам, на попытки сдержать развитие России необходимо ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Путин отметил, что российский власти ставят перед собой приоритетные задачи, касающиеся развития северных территорий — это решение социальных, экономических, инфраструктурных задач, а также реализация инвестиционных проектов.

Путин отметил, что профильные ведомства должны перенастроить свою работу так, чтобы снабжение арктических территорий оставалось бесперебойным. По его словам, северный завоз должен пройти чётко и без сбоев. Российский лидер отметил, что жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона необходимо бесперебойно обеспечивать продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, а также оборудованием.