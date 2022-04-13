Путин поручил подготовить закон о завозе товаров в Арктику

Президент России Владимир Путин отдал поручение о разработке закона о спецзавозе товаров в Арктику. Он отметил, что в нормативном акте должны быть отражены все аспекты — от определения перечня грузов до контроля за реализацией всех связанных с этим мероприятий, передаёт РИА Новости.

Мы уже говорили, что задача особой важности — это полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. И прошу разработать специальный федеральный закон о северном завозе, — сказал глава государства на совещании по вопросам развития Арктики.

Ранее Путин заявил, что всем планам и проектам в Артике следует уделить особое внимание и не откладывать их реализацию из-за санкций. Он подчеркнул, что Россия рассматривает регион не как поле для геополитических интриг, а в качестве территории для диалога, и открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами.

Российский лидер также поручил модернизировать все военные городки и базы в Арктике. По его словам, это должно быть сделано к 2024 году.