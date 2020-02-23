В России не так много по-настоящему важных вопросов. Пожалуй, их всего три: кто виноват, что делать и что будет со страной после Путина. За последние двадцать лет Владимир Владимирович приучил к тому, что большинство процессов работает исключительно за счёт его воли, а проблемы решают, если привлечь его внимание. Как поёт в одной песне Юрий Шевчук: «Путин всем людям поможет, дай ему здоровья, Боже».

Вопрос не праздный, поскольку 2024 год всё ближе, а нюанс со словом «подряд» в части Конституции, ограничивающей число максимальных президентских сроков для одного человека, сам действующий глава государства собирается убрать. То есть финт с управляемым местоблюстителем и последующим возвратом в Кремль, как это было в 2008–2012 годах, уже не прокатит.

Специалисты Центра политической конъюнктуры попытались узнать у наших сограждан, почему их пугает будущее, в котором нынешний президент однажды уйдёт из политики. Опросив людей Москве, Перми, Волгограде и Иркутске, исследователи разбили их страхи, связанные с перспективой жизни без Путина, на три группы: в зависимости от их выраженности и упоминания в ходе проведения исследования.

Оказалось, что сильнее всего россияне боятся начала обострения борьбы за власть и передела собственности, потери авторитета России в мире, снижения социальных обязательств государством, отмены национальных проектов и «утраты преемственности власти». Под последней подразумевается возможная резкая смена политического курса другим президентом.

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В меньшей степени, но всё ещё достаточно сильно, жители РФ боятся, что с уходом Владимира Путина в стране обострятся межнациональные конфликты и вырастут сепаратистские настроения в регионах, в том числе на Кавказе. Также их пугает перспектива роста коррупции (с которой нынешняя власть без особых успехов борется уже двадцать лет) и угроза враждебных действий со стороны наших «западных партнёров».

К страхам третьей группы, которые исследователи поместили на периферию внимания, относятся опасения за экономику, боязнь снижения обороноспособности российской армии, перспектива отмены контрсанкций, которая может ударить по отечественному производителю (где вы, страдающие по хамону?), угроза восстановления влияния олигархов на власть, гражданский конфликт и война со странами НАТО.

При этом все перечисленные выше страхи становятся не такими сильными, если Путин «не уйдёт никогда» или всё равно останется главным в российской политике на другой должности (привет, Госсовет?).

Наверняка Владимир Владимирович, как человек ответственный и переживающий за судьбу Родины, эти страхи россиян разделяет в полной мере и мучается теми же опасениями. Вопрос в том, стала ли пресловутая стабильность достаточно устойчивой, чтобы он не искал для себя поводов так или иначе остаться во власти, не шёл на сделку с совестью, а смог со спокойной душой уйти в сторону и уступить своё кресло другому человеку.

Владимир Путин kremlin.ru

Возможно, Путин, понимая страхи населения, решит использовать должность председателя Госсовета для того, чтобы успокоить страхи населения, оставаясь в публичном поле. Таким образом можно будет повторить трюк с созданием СНГ, которое было призвано вызвать иллюзию того, что с распадом Советского Союза критическим образом ничего не изменилось, и какое-то время это даже работало. Но главная проблема сохраняется: система, столь старательно создаваемая на протяжении двадцати лет, в сознании людей так и не сформировалась. Но рано или поздно этой системе предстоит пройти тест на устойчивость. И лучше сделать это сейчас в результате выборов, а не когда-то потом, когда вмешаются естественные силы природы, не поддающиеся ничьему контролю.